За год уральцы 350 раз пожаловались на навязывание услуг в банках и МФО

Для борьбы с навязыванием услуг с 30 декабря 2021 года начали действовать две новые нормы защиты прав потребителей финансовых услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по ноябрь 2021 года от жителей Свердловской области поступила 351 жалоба на навязывание услуг при оформлении займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Об этом сообщает «Банк России».

- Кредиторы навязывают заемщикам не только страховые услуги, но и другие дополнительные опции. К примеру, медицинские и юридические сервисы, СМС-информирование, услугу «улучшение кредитной истории» и другие. При этом чаще всего их включали в договор с заранее проставленными галочками, - говорится в сообщении.

Для борьбы с навязыванием услуг с 30 декабря 2021 года начали действовать две новые нормы защиты прав потребителей финансовых услуг. Первое изменение предполагает, что теперь кредитным организациям нельзя заранее проставлять галочки о согласии заемщика на дополнительные платные услуги. Клиент сам должен будет ставить отметки.

Во второй норме говорится, что у заемщика появится право на так называемый период охлаждения на любые дополнительные услуги. То есть клиент сможет в течение двух недель отказаться от любой опции. Исключение составляет обязательное страхование залогового имущества при ипотеке или автокредитовании.

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