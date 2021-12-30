В Екатеринбурге зооспасатели вытащили кота, застрявшего в трубе

При первой попытке спасти кота, он уполз по трубе вглубь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге добровольцы достали кота, который застрял в бетонной плите, с помощью телескопической удочки. Историей спасения они поделились в паблике «ЗооСпас в Екатеринбурге» «ВКонтакте».

В ночь с 28 на 29 декабря добровольцам позвонил молодой человек, который попросил спасти его кота. Он потерял питомца за день до обращения и нашел его в подвале дома на улице Ильича. Животное застряло в трубе.

- По прибытии мы обнаружили отдушину в стене, ведущую в подвал, а чуть выше в проломе стены виднелась бетонная плита с круглыми цилиндрическими каналами. Оказалось, что в один такой канал и забрался кот, - рассказал зооспасатель.

Добровольцы не могли определить, насколько далеко вглубь сможет уйти кот при попытке его достать. Фото: паблик «ЗооСпас в Екатеринбурге» «ВКонтакте»

Добровольцы не могли определить, насколько далеко вглубь сможет уйти кот при попытке его достать. Добровольцы развернули телескопическую удочку. Однако, когда они начали ее засовывать в канал, кот испугался и начал уползать.

Зооспасатели добавили на удочку дополнительную секцию и смогли дотянуться до застрявшего животного, но шестиметровую конструкцию в канале было не видно.

- Вытаскиваю удочку, разворачиваю эндоскоп, скотчем закрепляю камеру ближе к концу, провод тоже фиксирую скотчем в нескольких местах по всей длине. Но тут внезапно пропадает контакт, экран делается темным, и я не могу на морозе озябшими пальцами исправить дело, - вспоминает доброволец.

Добровольцы решили прикрепить к удочке камеру. Фото: паблик «ЗооСпас в Екатеринбурге» «ВКонтакте»

Зооспасатели свернули снаряжение и отправились домой к хозяевам кота ремонтировать технику. После этого они вернулись спасать кота. Удочку с камерой на конце протолкнули в трубу. Вскоре на экране увидели пушистый комочек.

- По всей видимости, кот уперся в какое-то препятствие, потому что больше несмотря на все наши действия глубже он уже не забирался. Приложив усилие, вталкиваю удочку под кота, и на экране вижу, что петля как будто наделась на кошачий зад, правда непонятно, насколько надежно она будет его держать, - вспоминает доброволец.

Однако у зооспасателей не было выбора. Они затянули петлю и начали вытаскивать удочку с животным. Вскоре хозяин взял на руки кота, показавшегося на выходе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка