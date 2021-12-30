Нижний Тагил накрыл смог

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил в среду вечером, 29 декабря накрыл смог. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

- На территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - предупредили синоптики.

Уральский гидрометцентр объявил неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Предупреждение будет действовать до 20:00, 31 декабря.

Напомним, что во время смога желательно не открывать окна в помещениях, пользоваться увлажнителем и очистителем воздуха, а также делать влажную уборку, пить много воды и кушать кисломолочные продукты.

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