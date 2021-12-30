Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 30 декабря: эвакуация из многоэтажки, пожар на Уктусе и розыск школьницы

Новости Екатеринбурга: утро 30 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 30 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В ночь на 30 декабря на Уктусе произошел сильный пожар в двухэтажном частном доме на Патриотов, 21. Огонь охватил не только дом, но и надворные постройки, охватив площадь в 200 квадратных метров.

На месте ЧП работали 23 спасатели и 7 единиц спасательной техники. Огонь локализовали около 6 часов утра, после чего началась проливка конструкций. В доме проживала семья, никто из людей не пострадал.

В Екатеринбург на протяжении недели ищут 15-летнюю Елизавету Голову, которая 23 декабря ушла из дома и не вернулась. В тот день девушка была одета в красно-коричневую куртку, бежевый комбинезон и красно-белые ботинки.

Информацию о Елизавете можно сообщить в отряд «Лиза Алерт» по телефону 8 953 053 04 83 или в полицию по телефону 02.

Вечером, 29 декабря, загорелась квартира на третьем этаже десятиэтажного дома по улице Сурикова. Спасатели эвакуировали из дома 32 человека, включая пятерых детей.

Спасатели через десять минут локализовали огонь, еще через пять минут ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор конструкций завершились в 22:08. Никто из жильцов дома не пострадал.