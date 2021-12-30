На Уктусе произошел крупный пожар

На месте пожара работали 23 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 30 декабря, произошел крупный пожар. В 03:06 на Уктусе вспыхнул частный двухэтажный жилой дом на Патриотов, 21. Огонь перекинулся на надворные постройки и охватил площадь в 200 квадратных метров.

- На месте работали 23 человека личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Больше двух часов пожарные боролись с пламенем, охватившим дом и надворные постройки на участке. Локализовать огонь им удалось в 05:47. Сгоревший дом принадлежал семье. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, в среду вечером, 29 декабря, в Екатеринбурге пожар произошел в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на Сурикова. Прибывшими на место пожарными из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе 5 детей.