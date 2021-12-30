Евгений Куйвашев направил четырем муниципалитетам на ремонт дорог 219 миллионов рублей

Решение о субсидиях муниципалитетам на ремонт дорог приняли на заседании регионального правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил четырем муниципалитетам 219 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт дорог. Решение о субсидиях приняли на заседании регионального правительства. Деньги будут выделены муниципалитетам в следующем году.

Так, Верхней Туре направят из областного бюджета 57,6 миллиона рублей на реконструкцию улицы Карла Либкнехта, Березовскому выделят 36 миллионов рублей на строительство дороги по проспекту Александровский, а Байкаловское сельское поселение получит 90 миллионов рублей на реконструкцию дороги от деревни Шаламы до деревни Сапегина.

Кроме того, Талицкому городскому округу выделят 35,4 миллиона рублей, чтобы завершить ремонт улиц 8 марта, Пролетарская, Советская, Республики, Достоевского, Шоферов, Уфимцева, Цветочная, Васильковая и Петрунинская, а также переулков Степной, Омутова, Дачная.

Отметим, в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог из федерального и регионального бюджетов было направлено 9 миллиардов рублей.