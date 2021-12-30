В Екатеринбурге из-за пожара из десятиэтажного дома эвакуировали 32 жителей

На месте пожара работали 8 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в среду вечером, 29 декабря, пожар произошел в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на Сурикова. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из-за возгорания были эвакуированы 32 человека, в том числе 5 детей.

- В 20:52 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 25 человек личного состава. В 21:02 огонь локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22:08. Огонь повредил домашнее имущество в квартире на площади три квадратных метра. О пострадавших не сообщается.