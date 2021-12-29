В новогоднюю ночь парк Маяковского будет работать до трех ночи

Площадки и заведения закроются в 17:00. Фото: ЦИПКиО им.Маяковского

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского 31 декабря будет работать до 3:00. Как сообщает пресс-служба парка, в новогоднюю ночь желающие смогут послушать речь президента на большом экране, а затем поучаствовать в праздничной программе.

- Елка и центральная аллея украшены гирляндами и световыми объектами, что гарантирует праздничное настроение всем гостям, - сообщили в парке.

Елка и центральная аллея украшены гирляндами. Фото: ЦИПКиО им.Маяковского

Площадки и заведения в ЦПКиО будут работать до 17:00 и откроются лишь 1 января в 13:00. Все новогодние праздники, со 2 по 9 января, в парке будет проходить анимационная программа актеров Коляда-театра и ЦК Верх-Исетский.

В новогоднюю ночь желающие смогут послушать речь президента. Фото: ЦИПКиО им.Маяковского

Напомним, что стали известны цены на билеты на 17-метровую горку в парке Маяковского. Сообщается, что билет для взрослого человека на один спуск будет стоить 100 рублей, но можно приобрести «абонемент» на четыре и восемь спусков, их цена составит 300 и 500 рублей соответственно.