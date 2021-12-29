В Первоуральске пожарные в новогодних костюмах поздравили детей из детского дома

Пожарные подарили малышам сладкие подарки и наборы для творчества. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске пожарные, переодевшись в костюмы Деда Мороза, поздравили воспитанников детского дома. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, огнеборцы залезли по пожарной лестнице, чтобы постучаться в окно каждому.

Мы хотим привнести чудо в эти детские глаза. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Но более внезапным событием для воспитанников стало спуск десанта Дедов Морозов с крыши здания с помощью альпинистского оборудования, - рассказали в МЧС.

Пожарные подарили малышам сладкие подарки и наборы для творчества.

- Мы хотим привнести чудо в эти детские глаза, веру в лучшее. Отрадно видеть радостные лица детей в новогодние праздники, - рассказал Ильяс Тлеубаев, директор Ресурсного центра по поддержке добровольчества.

Акцию «Новогодний десант» отметили уже во многих городах нашей страны. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Акцию «Новогодний десант» отметили уже во многих городах нашей страны.