В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

В день пропажи она была одета в бежевый комбинезон. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге с 23 декабря ищут пропавшую Голову Елизавету Дмитриевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» 15-летняя школьница вышла из дома и не вернулась.

В день пропажи она была одета в бежевый комбинезон, черно-красную куртку и красно-белые ботинки.

Приметы:

Рост: 165 сантиметров

Волосы: черные

Телосложение: худощавое

Глаза: голубые

Девочка ушла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находиться Голова Елизавета Дмитриевна, сообщите инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, что в Екатеринбурге пропал 60-летний Хайдаров Тахир Худайбердаевич. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 ноября 2021 года. В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку, серую кепку, черные ботинки и темно-серые штаны.