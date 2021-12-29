В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

В день пропажи она была одета в бежевый комбинезон. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Екатеринбурге с 23 декабря ищут пропавшую Голову Елизавету Дмитриевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» 15-летняя школьница вышла из дома и не вернулась.
В день пропажи она была одета в бежевый комбинезон, черно-красную куртку и красно-белые ботинки.
Приметы:
Рост: 165 сантиметров
Волосы: черные
Телосложение: худощавое
Глаза: голубые
Девочка ушла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Если вы знаете, где может находиться Голова Елизавета Дмитриевна, сообщите инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83 или по телефонам, указанным в ориентировке.
Напомним, что в Екатеринбурге пропал 60-летний Хайдаров Тахир Худайбердаевич. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 ноября 2021 года. В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку, серую кепку, черные ботинки и темно-серые штаны.