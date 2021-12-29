Для «Автомобилиста» это уже шестое поражение подряд, в 44 матчах команда набрала 40 очков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромно уступил казанскому «Ак Барсу». Матч, проходивший в КРК «Уралец» завершился со счетом 1:5.

Гости смогли распечатать ворота соперника уже на четвертой минуте встречи, отличился Артем Галимов, через 10 минут казанцы удвоили свое преимущество усилиями Михаила Глухова. Пропустив две быстрые шайбы, тренер уральцев решил сменить вратаря, и вместо Дмитрия Шикина в рамку встал Владимир Галкин.

Однако это не помогло, и через две минуты счет на табло был уже 0:3, шайбу забросил Илья Сафонов. Примечательно, что уральцы хватали очень много удалений, однако гостям ни разу не удалось реализовать численное преимущество.

Под занавес матча хоккеисты порадовали зрителей на трибунах еще тремя шайбами: на 53 минуте гол забил Марк Барберио, а через 40 секунд Артем Галимов оформил дубль. За полторы минуты до финальной сирены Павел Куликов все-таки огорчил Тимура Билялова и установил окончательный счет.

Для «Автомобилиста» это уже шестое поражение подряд, в 44 матчах команда набрала 40 очков.