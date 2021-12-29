В Нижнем Тагиле иномарка влетела в трамвай

В момент ДТП в трамвае находились вагоновожатая и кондуктор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе иномарка «Ниссан Х-трейл» влетела в трамвай. Как сообщает свердловская ГИБДД, ДТП произошло 29 декабря около 18:20.

- В результате дорожного инцидента люди не пострадали, водители от оформления аварии отказались, - уточнили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

В момент ДТП в трамвае находились вагоновожатая и кондуктор, пассажиров не было.

Напомним, что в Камышлове местного жителя осудили за пьяное вождение. Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в ноябре этого года он был за рулем Nissan Maxima, и его остановили инспекторы ДПС, при проверке документов оказалось, что он был нетрезвым.

За это ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.