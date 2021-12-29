В Сысерти жительница аварийного дома получила квартиру после вмешательства прокуратуры

В адрес главы администрации района было выписано предписание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти жительница аварийного дома получила квартиру только после вмешательства властей. Как сообщает прокуратура Свердловской области, женщине должны были выделить новое жилье еще в 2018.

- Проверка показала, что заявительнице только в марте 2021 года было предложено иное жилое помещение, расположенное в общежитии, а условия мирового соглашения администрацией муниципалитета не выполнены, - рассказали в прокуратуре.

В адрес главы администрации района было выписано предписание. После этого женщина получила благоустроенную квартиру в поселке Большой Исток Сысертского района.

Ранее свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только после вмешательства прокуратуры. Семья ждала новое жилье больше шести лет.