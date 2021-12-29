В Нижнем Тагиле на месте строительства моста через городской пруд соединили два берега

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле строители соединили два берега через городской пруд, возведение моста идет по плану, а где-то даже с опережением. На месте будущего путепровода побывал мэр Владислав Пинаев. По его словам, 2021 году стал настоящим прорывом в области дорожной инфраструктуры.

- Самый трудоемкий и технически сложный этап проекта выполнен, но расслабляться пока рано. Работы еще очень много и впереди главная цель – сдать объект, не к ноябрю, как оговорено в контракте, а к августу, чтобы открыть движение по новому мосту к дню города, - рассказал Владислав Пинаев.

К новому году будут опущены пролетные строения, а за зиму на мосту будут установлены опоры освещения. Весной строители приступят к благоустройству прилегающей территории, асфальтированию дорожного полотна, тротуаров и велодорожек.