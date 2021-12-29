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Происшествия29 декабря 2021 14:48

Житель Югры три раза избил знакомого, после чего тот умер

Уголовное дело передано в суд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Суд решил судьбу обвиняемого в убийстве

Суд решил судьбу обвиняемого в убийстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 32-летнео жителя города Белоярского в ХМАО передано в суд. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, из-за которого он скончался.

Как пишет издание ugra-news.ru, 14 октября пьяный рецидивист поссорился с 33-летним местным жителей, заподозрив его в краже личных вещей. Он 59 раз ударил знакомого руками и ногами, после чего пять раз дал ему по голове деревянной скалкой.

На этом страдания потерпевшего не закончились. 19 и 21 октября обвиняемый приходил домой к жестоко избитому мужчине и снова его бил. Не выдержав мучений, потерпевший скончался.

Обвиняемого заключили под стражу. В ближайшее время дело рассмотрит суд.