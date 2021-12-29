Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» переходит на новогодний режим работы

Кстати, во время каникул из Екатеринбурга можно будет улететь по 81 внутрироссийскому и международному направлению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт с 29 декабря перешел на новогодний режим работы. По словам представителей воздушной гавани, работа в январские каникулы является самым жарким временем зимой. В особом графике « Кольцово» проработает до 9 января включительно.

- Запланировано к выполнению свыше 1,5 тысяч рейсов. Самым загруженным днем для аэропорта станет 29 декабря. На сегодня запланировали выполнение 155 взлетно-посадочных операций. Меньше всего рейсов планируется выполнить в первый день наступающего года — 60, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

При этом работники аэропорта вспомнили, как работали в прошлом году, и самым загруженным стало именно 31 декабря, тогда в уральской столице обслужили 106 рейсов. Кстати, во время каникул из Екатеринбурга можно будет улететь по 81 внутрироссийскому и международному направлению, включая Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дюссельдорф, Ларнаку, Анталью и многие другие города. Рейсы запланировали 27 авиакомпаний.