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Общество29 декабря 2021 14:14

В Камышлове мужчину осудили за пьяное вождение

Уральца уже ловили нетрезвым за рулем
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ведомстве сочли, что мужчина должных выводов для себя не сделал

В ведомстве сочли, что мужчина должных выводов для себя не сделал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове местного жителя осудили за пьяное вождение. Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в ноябре этого года он был за рулем Nissan Maxima, и его остановили инспекторы ДПС, при проверке документов оказалось, что он был нетрезвым.

- В 2020 году он уже был осужден Камышловским районным судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом, данное преступление совершено им в период отбытия дополнительного наказания, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве сочли, что мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, повторно совершил нарушение в сфере безопасности дорожного движения. За это ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он не сможет водить автомобиль в течение четырех лет.