В Екатеринбурге на Старой Сортировке открылась бережливая поликлиника

Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге появилась новая поликлиника, которая приобрела статус бережливой. Филиал открылся на базе центральной городской больницы № 3, которая расположена в районе Старой Сортировки. Подразделение будет функционировать в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Доступность первичной медицинской помощи, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, развитие службы cкорой помощи, подготовка кадров и комфортные условия для работы медиков – это наши приоритеты в развитии медицинской помощи в регионе, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Филиал поликлиники, площадью 115 квадратных метров, размещен в приспособленных условиях, на первом этаже жилого дома. Теперь пациентам доступны более комфортные условия первичной медико-санитарной помощи. Запись к врачу для более 10 тысяч взрослых жителей микрорайона открыта уже с сегодняшнего дня.