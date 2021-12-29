Следователя из Верхней Салды приговорили к колонии-поселению за сбитую пьяную пару, сидевшую на дороге

Пьяная пара сидела на дороге в темноте. Фото: кадр с записи видеорегистратора. Предоставил Илья Онышко

Суд вынес приговор следователю полиции из Верхней Салды Илье Онышко. Его обвиняли в нарушении ПДД, из-за которого умер человек. Все случилось в октябре 2019 года, когда следователь ехал домой с работы – из Верхней Салды. В районе деревни Северной на пути у его машины вдруг возникли два человека – мужчина и женщина. Они сидели посреди дорожного полотна.

То, что случилось дальше, попало на запись видеорегистратора. Мужчина продолжал сидеть на дороге, а женщина в последний момент попыталась уйти, но столкновения им избежать не удалось. Спустя месяц мужчина скончался в больнице в Екатеринбурге. Илью Онышко признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения, несмотря на все доводы защиты.

- Все уголовное дело, которое находилось и на следствии, и в суде составлено с существенными нарушениями. По моему мнению, нет ни одного доказательства моей вины, - рассказал «Комсомолке» Илья Онышко. - Основной документ, который положен в основу обвинения, это протокол осмотра места происшествия от 20 марта 2021 года, в ходе которого установили видимость рабочего места водителя - 104 метра. Но это невозможно, по моему мнению. Фары автомобиля ближним светом в темное время суток светят максимум на 20-30 метров. А еще был мокрый асфальт. После аварии я оказал пострадавшим медицинскую помощь и вызвал сотрудников полиции.

Как выяснилось впоследствии, сбитые мужчина и женщина были сильно пьяны. Также, как отмечает Илья Онышко, до конца непонятно из-за чего именно умер через месяц мужчина – от травм или от развившегося осложнения - гнойной пневмонии.

- Мои дальнейшие действия – обжаловать приговор, как в апелляционных инстанциях, так и в дальнейшем в Верховном суде, - сказал Илья Онышко. – Я все инстанции буду затрагивать, и буду бороться до конца.