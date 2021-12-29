Екатеринбуржцы мечтают о свободном графике и парковке у офиса в новом году

5% опрошенных мечтают о завтраках или перекусах за счет работодателя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга мечтают в новом году о свободном графике, кондиционере в кабинете и парковке у офиса. О том, что горожане хотели бы изменить в своей компании, узнал сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».
- Большинство горожан хотели бы изменить свой график работы – иметь возможность частично работать из дома (19%) или сдвинуть начало рабочего дня (14%), - говорится в исследовании.
Кроме того, 13% жителей Екатеринбурга хотят парковку рядом с офисом. При этом еще 2% нужна парковка для велосипедов и самокатов. Также 10% респондентов не хватает кондиционера или обогревателя.
Еще 9% мечтают хорошей кофемашине на работе, а 8% хотят больше окон. Помимо этого, 7% признались, что в их офисе мало туалетов. 5% опрошенных мечтают о завтраках или перекусах за счет работодателя, еще 5% хотели бы работать в отдельном кабинете, а не в опенспейсе. В свою очередь еще 3% мечтают об отмене дресс-кода.
При этом 34% респондентов считают, что их пожелания трудно реализовать. Однако 11% опрошенных признались, что в их компании обсуждается возможность работать из дома, 5% работодателей пообещали купить кофемашину, а еще 6% намерены поставить в офисе кондиционер.
В основу исследования лег онлайн-опрос, который проходил с 16 по 22 декабря во всех регионах страны среди работающих россиян. В нем приняли участие 2 017 респондентов.
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