В Екатеринбурге росгвардейцы задержали 19-летнего парня, который избил пожилую соседку

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринурге бойцы Росгвардии задержали 19-летнего парня, который избил свою 78-летнюю соседку в здании общежития. Инцидент произошел в здании на улице Прибалтийской, силовикам, которые находились на дежурстве, поступил сигнал о драке. Как оказалось, их вызвала сама пострадавшая.

- Она пояснила, что ее сосед отмечал свой день рождения и сильно шумел. Пожилая женщина сделала ему замечание. На что 19-летний юноша отреагировал агрессивно, нанес ей телесные повреждения и скрылся. Бабушка сообщила приметы и места его возможного нахождения, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Молодого дебошира задержали на улице Эстонской. Как оказалось, парня неоднократно привлекали к административной ответственности за асоциальный образ жизни. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. По данному факту от потерпевшей в полицию поступило заявление, проводится проверка.