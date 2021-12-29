График работы больниц в Екатеринбурге с 1 по 10 января 2022 года

Больницы Екатеринбурга в новогодние праздники работают по индивидуальному плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 10 января 2022 года больницы Екатеринбурга будут работать по индивидуальному графику. Публикуем информацию о том, как будут работать больницы в новогодние праздники в Екатеринбурге с 1 по 10 января 2022 года.

График работы ЦГБ №7 Екатеринбурга в новогодние праздники

1 – 10 января 2022 года: в больницах на улице Вилонова, 33, проспекте Ленина, 53 и улице Сыромолотова, 19 с 9:00 до 15:00 будет работать дежурный врач.

3 января 2022 года: на улице Вилонова, 33 с 9:00 до 15:00 можно попасть к дежурному хирургу, офтальмологу, неврологу и терапевту.

6 января 2022 года: на улице Сыромолотова, 19 с 9:00 до 15:00 работают дежурные врачи: хирург, офтальмолог, невролог и терапевт.

1 – 10 января 2022 года: на улице Вилонова, 33 и Сыромолотова, 19 с 9:00 до 15:00 работает пункт вакцинации от коронавируса.

График работы ЦГКБ №6 Екатеринбурга в новогодние праздники

1 – 9 января 2022 года: в поликлинике №1 на переулке Саперов, 3 с 9:00 до 15:00 будет работать дежурный врач.

1 – 9 января 2022 года: работает кабинет неотложной помощи с 8:00 до 22:00.

3 января 2022 года: хирург принимает с 9:00 до 15:00.

6 января 2022 года: невролог принимает с 9:00 до 14:00.

3 – 6 января 2022 года: работает кабинет функциональной диагностики с 9:00 до 14:00.

3 – 6 января 2022 года: работает врачебная комиссия с 9:00 до 15:00.

1 – 9 января 2022 года: с 9:00 до 15:00 работает прививочный кабинет.

1 – 9 января 2022 года: в поликлинике №4 на улице Серафимы Дерябиной, 34 с 9:00 до 15:00 работает дежурный врач.

1 – 9 января 2022 года: с 8:00 до 22:00 работает кабинет неотложной помощи.

2 – 9 января 2022 года: с 9:00 до 14:00 работает прививочный кабинет.

6 января 2022 года: в женской консультации №1 на улице 8 марта, 126 с 9:00 до 14:00 работает дежурный врач.

4 января 2022 года: в женской консультации №2 на улице Амундсена, 58 с 9:00 до 14:00 работает дежурный врач.

График работы «Новой больницы» (Заводская, 29) в новогодние праздники

2 января 2022 года: с 8:00 до 16:00

3 – 6 января 2022 года: с 7:30 до 20:00

8 – 9 января 2022 года: с 8:00 до 20:00

Вызвать врача на дом на Новогодние праздники можно по телефону: +7 (343) 302-36-26 1 января 2022 года с 11:00 до 18:00, 2-10 января 2022 года с 8:00 до 20:00.

Информация по работе ЦГБ №2, ЦГБ №3, ЦГБ №20, ЦГКБ №24 уточняется.