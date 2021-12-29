В екатеринбургском парке Маяковского 17-метровую горку откроют 30 декабря

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В екатеринбургском парке Маяковского 17-метровая горка откроется 30 декабря. В руководстве ЦПКиО напомнили, что у нее будет три ската – два экстремальных и один пологий, их длина составит 140 метров. При этом на ней будет использоваться искусственное покрытие и специальные тюбинги.

- Расписание работы горки: в понедельник будет выходной, со вторника по четверг: с 12:00 до 20:00, в пятницу: с 12:00 до 21:00, выходные дни и праздники: с 11:00 до 21:00, цена взрослого билета составит 100 рублей за спуск, детский – 70 рублей, - уточнили в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, ранее планировалось, что горку откроют 24 декабря, однако из-за низкой температуры воздуха его отложили на неопределенный срок.