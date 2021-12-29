В Екатеринбурге осудили банду, которая похищала и грабила людей

В итоге один из обвиняемых заключил сделку со следствием и получил 9.5 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили банду из четырех человек, на счету которой похищение человека, причинение смерти по неосторожности, разбой и грабежи. История началась еще зимой 2018 года. Тогда 32-летний екатеринбуржец узнал, что его знакомая хранит в квартире крупную сумму денег. Он подговорил трех подельников ограбить женщину. Они встретили ее на пороге собственной квартиры 25 декабря, сильно избили и похитили 155 тысяч рублей, а также два мобильных телефона.

Примерно через год бандиты вышли на более серьезное дело, в ноябре 2019 года все тот местный житель узнал, что у его знакомого арбитражного управляющего есть векселя на общую сумму 34 миллиона рублей.

- Его похитили и в течение нескольких дней перемещали потерпевшего по разным объектам города: от гаражного бокса до различных квартир, требуя передачи им векселей и денег и избивая его, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге один из обвиняемых заключил сделку со следствием и получил 9.5 лет колонии строгого режима, остальные же отправятся отбывать более длительные сроки: от 12 до 16 лет заключения.