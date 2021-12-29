Екатеринбурженка пожаловалась на плохие условия в городской больнице

О плохих условиях рассказала пациентка нейрохирургического отделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на плохие условия в Городской клинической больнице №40. Пациентка нейрохирургического отделения рассказала об отсутствии ремонта паблику «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

- Нет никакой санобработки от COVID-19: кварцевание только в коридоре, моют один раз в день, - сообщила женщина.

На фотографиях, которые предоставила горожанка, видна облупившаяся штукатурка. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Также она отметила, что поверхности вообще не протирают. Кроме того, на фотографиях, которые предоставила горожанка, видна облупившаяся штукатурка.

Пациентка отметила, что поверхности вообще не протирают. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» заявили, что все обработки проводятся строго по плану. Помимо этого, там подчеркнули, что ремонт запланирован.

В Минздраве Свердловской области заявили, что все обработки проводятся строго по плану. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась на тараканов, осыпающуюся известку и плесень в Демидовской больнице. Она добавила, что всюду на стенах видны подтеки и что-то похожее на плесень и грибок. Тагильчанка отметила, что в больнице нет розеток, вместо них торчащие провода. Кроме того, по ее словам, из окон сквозит холодом.

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