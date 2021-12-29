В Екатеринбург привезли памятные монеты «Город трудовой доблести»

Монеты, посвященные Екатеринбургу, выпустили 18 ноября 2021 года. Фото: «Банк России»

В Екатеринбург приехали памятные монеты «Город трудовой доблести». Об этом сообщает «Банк России».

- Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена миллионным тиражом. На ней изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, - говорится в сообщении.

Монеты, посвященные Екатеринбургу, выпустили 18 ноября 2021 года. Памятной монетой «Город трудовой доблести» можно расплатиться в России. Ее номинал составляет десять рублей. Монеты принимают по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года. Его присвоили за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ранее в почтовое обращение выпустили марку «Екатеринбург – город трудовой доблести». Также прошло торжественное гашение. На марке изображен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в столице Урала.

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