В Екатеринбурге набирает оборот флешмоб с фотографиями мужчин в трусах

Смельчакам, которые сфотографировались раздетыми до трусов у елки, админ паблика пообещал заплатить 1 000 рублей. Фото: соцсети.

Жители Екатеринбурга устроили странный и опасный фото-марафон. Один из городских пабликов в соцсети «Вконтакте» объявил конкурс фотографий. Участнику нужно сфотографироваться в нижнем белье или купальнике у новогодней елки на улице. А также для этой фотосессии участники должны держать листок, на котором написано название группы.

- Мы не ожидали от вас такого наплыва фоток, кошелек админа с такими темпами разорите, - пишет руководитель группы.

Смельчакам, которые сфотографировались раздетыми до трусов у елки, админ паблика пообещал заплатить 1 000 рублей. И приз 3 000 рублей получит тот, чью фотографию подписчики признают лучшей. Этот флешмоб некоторые участники группы не оценили и осудили тех, кто скидывает фото. Самые отважные уральцы фотографируются без нижнего белья, лишь прикрывшись листочком бумаги.

- Работаю целый день на морозе, а они пофоткались и оделись. Лица прячут, фотки делают, бандитами себя называют! В чем бандитизм? Чем вообще это хорошо? Не знаю! Весь тикток завален дурдомом подобным и ничего в этом выдающегося не вижу!, - возмущается Виктор

Этот флешмоб некоторые участники группы не оценили и осудили тех, кто скидывает фото. Фото: соцсети.

А некоторые участники наоборот отнеслись к акции нейтрально, и не увидели ничего позорного в фотографиях.

- Люди ходят купаться в прорубь в трусах, где много людей, и ничего, никто не говорит что это позор, ходят купаться на водоемы, точно так же в трусах, и все считают это нормальным, а тут чел сфоткался около ёлки в трусах и все резко побежали писать что это позор, - написал подписчик Евгений.

Но также комментаторы настаивают на том, что энтузиасты будут лежать через пару дней с ангиной и другими простудными заболеваниями.