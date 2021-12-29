В Екатеринбурге обнаружили склад с нелегальной красной икрой

На банках было указано, что производителем является предприятие, которое закрылось два года назад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге на улице Малышева обнаружили склад с нелегальной красной лососевой икрой. В помещение нагрянули сотрудники Управлением Россельхознадзора и ГУ МВД России Свердловской области после сообщения о складе икры СРО ФП «Народный контроль».

Всего на складе хранили 567 килограмм (4054 банки) продукции. На банках было указано, что производителем является предприятие ООО «Персей» из города Корсаков Сахалинской области, которое закрылось два года назад.

- Икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы, - рассказали в Россельхознадзоре. - Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность ее не подтверждены.

В ведомстве отметили, что в такой икре может содержаться опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний.

В отношении владельца продукции возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Сейчас собственник продукции должен будет уничтожить всю обнаруженную икру под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора.