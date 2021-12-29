В ФСБ поступило сообщение о минировании торгового центра

Из здания вывели 2 500 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности эвакуации «Гринвича» вечером 28 декабря. Как оказалось, на электронную почту свердловского управления ФСБ пришло письмо с сообщением о 15 взрывных устройствах.

«Здравствуйте дорогие спецслужбы, сегодня день когда один из самых во требовательных ТЦ в Екатеринбурге, а именно «Гринвич» взлетит на воздух. Я и мои люди установили 15 пакетов мощнейших СВУ которые только можно было создать в разных уголках данного ТЦ. Ровно в час закрытия прогремит взрыв, и моя цель не убить людей, а сам ТЦ. Уж слишком много они на себя взяли. Приятных поисков, времени не так мало», - написал аноним.

Всего из «Гринвича» эвакуировали 2 500 человек. Сотрудники «Урал-Вымпел» проверили здание, но опасных устройств не обнаружили.