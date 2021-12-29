Жители Екатеринбурга выбрали концепцию улицы Вайнера

Архитекторы предложили использовать модульную систему наполнения улицы, которая будет меняться в зависимости от сезона. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге подвели итоги голосования горожан за концепцию развития улицы Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Малышева. Жители города выбрали проект Открытого консорциума (ОК), сообщает мэрия.

- Архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий на улице Вайнера, к пешеходной зоне с пространством транзита, буферными площадками для озеленения и многофункциональными местами отдыха, - говорится в сообщении.

Архитекторы предложили разместить у торгового центра историческую карту города. Фото: проектная документация

Также архитекторы предложили использовать модульную систему наполнения улицы, которая будет меняться в зависимости от сезона. Также наполнение будут менять на время ярмарок, фестивалей и других мероприятий.

Кроме того, архитекторы предложили выложить логотип Екатеринбурга на пересечении улиц Вайнера и Попова. Помимо этого, они хотят разместить у торгового центра историческую карту города.

Архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий. Фото: проектная документация

Основным пожеланием екатеринбуржцев стало озеленения пространства. Концепцию ОК, за которую проголосовало большинство горожан, будет принята департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений за основу при разработке проекта реконструкции улицы Вайнера.

В онлайн-голосовании приняли участие 1,2 посетителей портала мэрии. Концепцию ОК выбрали 873 человека.

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