Женщина переводила деньги мошенникам думая, что ей оформят кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме женщина «подарила» мошенникам больше 300 тысяч рублей. В декабре она хотела взять деньги в банке на рефинансирование своих кредитов и заполнила анкету на сайте, оставив свои паспортные данные и номер телефона.

После этого ей позвонил неизвестный, представившийся менеджером банка. Он рассказал, что ей одобрен кредит в 200 тысяч рублей и под предлогом оформления более большей суммы убедил ее продиктовать ему номер банковской карты.

- Позже женщине стали приходить смс-сообщения с паролями, которые она продиктовала мошеннику. В результате чего неизвестный путем обмана похитил денежные средства в сумме более 200 000 рублей, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский». - Злоумышленник под предлогом того, что не все платежи за страховку прошли в полном объеме убедил ее снова продиктовать пароли, которые пришли в сообщениях.

Мошенник также казал женщине, что ей необходимо заплатить за авторизацию через приложение Сбербанка 40 тысяч рублей на указанный им счет и оплатить услуги курьера, который привезет к ней домой кредитные деньги - еще 30 тысяч рублей.

После этого звонивший перестал выходять на связь, а курбера женщина так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.