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Происшествия29 декабря 2021 9:50

Тавдинских заключенных хотели «поздравить» 12 телефонами

Посылку задержали сотрудники колонии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Посылку задержали сотрудники колонии

Посылку задержали сотрудники колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Новому году в исправительную колонию №19 в Тавде Свердловской области поступила посылка, в которой сотрудники учреждения обнаружили 12 мобильных телефонов. «Подарок» 37-летнему осужденному отправила жительница Екатеринбурга.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», посылка предназначалась для мужчины, осужденного к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное: с незаконным проникновением в жилище потерпевшего».

Телефоны сотрудники колонии обнаружили 28 декабря при досмотре посылок по переданной заранее информации. Кроме телефонов в посылку были три гарнитуры, 15 зарядных устройств и пять карт памяти. Все это изъято.