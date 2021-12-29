В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 533 человека

В Свердловской области до 20 января объявили QR-каникулы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки официально подтверждено 533 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 298 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Камышлов, Сосьву, Первоуральск, Красноуфимск, Нижнюю Салду, Верхотурье, Каменск-Уральский, Верхотурье и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших граждан с начала пандемии в регионе составляет 197 594 человека, из которых 170 299 человека полностью выздоровели. За сутки врачи сняли диагноз у 495 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 425 пациентов как тяжелое, 273 из них размещены в палатах реанимации, 211 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрировано 27 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 9 353 человека.