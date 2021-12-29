Мэр Екатеринбурга исполнил желание 11-летнего Яна, мечтавшего стать машинистом метро

Желание ребенка мэр исполнил в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Фото: Instagram Орлов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов исполнил новогоднее желание 11-летнего Яна Щукина, который хотел проехать в кабине машиниста метро. Глава города спустился вместе с мальчиком в подземку на станции «Площадь 1905 года» и составил ему компанию в поездке.

- Как главу города, меня, конечно, очень радует, что Ян мечтает стать не звездой футбола или космонавтом, а работать в городском хозяйстве! – написал на своей странице в Instagram Орлов.

Желание Яна мэр исполнил в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Когда глава города и ребенок спускались в метро, там звучал новогодний концерт ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

- За пять минут разговора на эскалаторе я понял: парень знает о метро очень много! А как загорелись его глаза, когда перед ним открылись двери кабины машиниста! – отметил Орлов.

После поездки Ян подарил мэру рисунок. На нем мальчик изобразил станцию метро.

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