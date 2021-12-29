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Происшествия29 декабря 2021 9:14

Кинолог устроила аварию на свердловской трассе: у пострадавшего перелом позвонка

Девушка выехала на встречную полосу и протаранила Volkswagen Passat
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В полиции Режа проводят проверку.

В полиции Режа проводят проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Режа проводят проверку в отношении 20-летней девушки, работающей кинологом в конвое. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. 28 декабря сотрудница стала виновницей аварией на трасе Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

По предварительной информации, сержант управляла Nissan Hot и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Passat.

- У водителя диагностировали перелом позвонка, - отмечает источник.

В отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД подтвердили факт аварии.

- Volkswagen Passat отбросило в кювет. За рулем автомобиля был мужчина 1985 года рождения, его госпитализировали в больницу Режа, - пояснили в Госавтоинспекции.