Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

Уральцев тревожит рост количества тяжких и массовых преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в десятку самых тревожных регионов России за 2021 год. Исследование «Национальный индекс тревожностей» составило агентство КРОС, сообщает TagilCity.ru.

Эксперты проанализировали негативные тенденции в регионах, в том числе на Урале. По их словам, тревожные настроения в Свердловской области достаточно сильны.

Уральцев тревожит рост количества тяжких и массовых преступлений. Регион занял восьмое место по боязни этих цифр. Также свердловчан беспокоит рост цен на товары. Однако по этому параметру область занимает десятое место.

При этом Урал занял вторую строчку рейтинга по боязни телефонных мошенников. А вот по опасениям из-за ограничений в интернете Свердловская область находится на четвертом месте.

Также жители региона обеспокоены тем, что «Талибан» (запрещенная и признанная террористической на территории РФ организация) захватил власть в Афганистане. По этому показателю Урал занимает седьмое место. Во всех вышеперечисленных категориях лидером по тревожности стала Москва.

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