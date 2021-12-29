В Екатеринбурге уничтожили больше 200 килограмм санкционного сыра и колбасы

Колбаса, которую продавали в торговой точке, оказалась санкционной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ России, Россельхознадзора и таможни обнаружили на улице Красноармейской торговую точку, в которой продавали санкционный сыр, колбасу и хамон. На их упаковках были указаны страны-производители - Испания, Франция, Польша, Италия.

- Ввоз продукции из этих стран запрещен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Кроме того, инспекторы обнаружили продукцию неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и без ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, а значит, является небезопасной, - объясняют в Россельхознадзоре. - Не исключено и наличие в ней опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека.

В отношении владельца продукции возбуждено дело об административной ответственности по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. Всего было изъято и уничтожено 110 килограмм колбасы, хамона и 175,06 килограмм сыра.