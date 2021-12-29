Областной суд рассмотрит апелляцию про приговору бывшему замглавы свердловского СК и его подельникам

Апелляцию рассмотрят 18 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд преступил к рассмотрению апелляции на приговор Ленинского суда Екатеринбурга в отношении бывшего зампрокурора области Дмитрия Чуличкова, бывшего замглавы свердловского СК Михаила Бусылко и бывшего следователя СК Владислава Вострецова.

- Со стадии дополнений суд отложил дальнейшее рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора на 18 января 2022 года на 10 часов, - рассказали в пресс-службе Областного суда.

Напомним, по версии следствия, Михаил Бусылко получил 1,8 миллиона рублей за возобновление расследования о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина».

Посредником выступил бывший следователь СК Владислав Вострецов. Вторую часть взятки Михаил Бусылко должен был получить и передать тогдашнему зампрокурору области Дмитрию Чуличкову.

Подсудимые вину не признали и попросили суд оправдать их.Суд назначил Михаилу Бусылко 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а также лишить его звания полковника юстиции, Дмитрию Чуличкову - 9 лет в колонии строгого режима, с лишением специального чина. Владиславу Вострецову назначили 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.