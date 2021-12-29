Уральца приговорили к исправительным работам за пьяную езду и попытку дать взятку сотруднику ДПС

Мужчина пытался дать сотрудникам ГИБДД взятку в 7 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новоуральский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в повторной пьяной езде и попытке дать взятку сотруднику ДПС.

- 24 октября около 23 час. 10 мин. Максим Радостев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь управлял транспортным средством. Он был остановлен для проверки инспектором ДПС, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - При проведении освидетельствования у Радостева установлено наличие состояние алкогольного опьянения, о чем инспектором ДПС составлен акт освидетельствования.

После этого, находясь возле служебного автомобиля ГИБДД, мужчина предложил инспектору ДПС взятку в 7 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Сев в служебный автомобиль он положил деньги в карман передней пассажирской двери, однако сотрудник полиции отказался принять взятку.

Суд учел, что уралец уже был приговорен к 280 часам обязательных работ по статье 264.1 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и отбыл наказание.

Максима Радостева приговорили к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года 6 месяцев 7 дней. Приговор суда не вступил в законную силу.