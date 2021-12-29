В Екатеринбурге продают квартиру за 45 миллионов с золотым ершиком

Фото: скриншот с сайта Avito.

В центре Екатеринбурга продают роскошную пятикомнатную квартиру, в которой сделан ремонт в стиле нео-классики. Объявление о продаже пентхауса выложено на сайте объявлений Avito. За элитное жилье просят почти 45 миллионов рублей, а если точнее, то его стоимость 44 888 000 рублей. Но покупатель уникального жилища за год пока не нашелся.

- Просмотры квартиры были, но пока ответов по поводу покупки нет. Толпы народа, которая хочет посмотреть ее не видим. В квартире итальянская мебель. Раньше в ней никто не жил, - рассказала «КП-Екатеринбург» владелица объявления Инесса.

Фото: скриншот с сайта Avito.

Элитная квартира находится по адресу Никовая Никонова № 8. Из ее окон открывается вид на Храм на Крови и набережную Исети. Кстати, квартира на этаже одна. Ремонт в пентхаусе дизайнерский, а планировка разделена на две зоны – жилую и гостевую. Санузлы понравятся даже самым привередливым жильцам. Фурнитура в квартире сделана под золото, даже ершик в туалете. Правда, эксклюзивная итальянская мебель не входит в стоимость пентхауса.

Фото: скриншот с сайта Avito.

Кроме того, в квартире установлена система «Умный дом», которая позволяет поддерживать комфортную температуру, уровень влажности. А управлять безопасностью дома хозяин квартиры может из любой точки мира.

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