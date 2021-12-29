Новогоднее клоунское шоу Егора Дружинина «Желтый и черный» впервые в Екатеринбурге

Фото предоставлено Центром культуры «Урал»

Центр культуры «Урал» представляет впервые в Екатеринбурге новогоднее шоу Егора Дружинина «Желтый и Черный» с 3 по 5 января в 11.00 и в 17.00.

Взрослые почему-то уверены, что знают всё на свете. При этом они даже не догадываются, что за солнце и луну, дни и ночи, рассветы и закаты отвечают два самых находчивых клоуна на планете – Жёлтый и Чёрный. Вот уже много лет они присматривают за небесными светилами и каждый день зажигают на небе звёзды. Если клоуны отвлекутся от своих обязанностей и потеряют счёт времени, мир погрузится в густой туман. Не будет ни дня, ни ночи, а острова и даже целые континенты останутся лишь точками на географической карте. Впрочем, Жёлтому и Чёрному под силу справиться даже с такой серьёзной проблемой. Ведь они давно разгадали главный секрет всех взрослых: из любой, даже самой запутанной ситуации можно найти выход. Особенно если сам же её и запутал!

Постановщик– хореограф и наставник шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Егор Дружинин. Это уже не первый опыт Дружинина в качестве режиссёра детских шоу. Так, в 2018 году состоялась премьера его мюзикла «Летучий корабль» по мотивам легендарного советского мультфильма.

Фото предоставлено Центром культуры «Урал»

Егор Дружинин: «Став взрослыми, мы не перестали быть детьми. Просто теперь мы меланхоличные, серьёзные и немного ленивые мамы и папы. Но в своих мыслях, ощущениях, чувствах и снах мы всё равно хотим хотя бы на миг вернуться в те времена, где главной проблемой было решить, какое мороженое выбрать – шоколадное или клубничное. Ведь детство – это лучшее, что было, есть и будет в нашей жизни. И вот теперь мы можем реально до него дотянуться, потому что есть «ЖиЧ» – удивительный спектакль на стыке театра, клоунады, музыкальной комедии и пантомимы. Возьмите за руку своих детей: они отведут вас туда, где всё живет по их правилам свободы, мечты, громкого, бесстрашного смеха и безграничного полёта фантазии».

Главные роли в «ЖиЧ» исполнят актёры, комики и выпускники театра «Лицедеи» Михаил Кукота и Игорь Чехов. В 2015 году дуэт впервые отметился выступлением на «Фриндже» – крупнейшем в мире фестивале искусств в Эдинбурге, а уже в 2018 году покорял его со своим спектаклем «Весь Шекспир». На счету Кукоты – роль ведущего шоу «Всё, кроме обычного», а Чехова – съёмки в фильме «Дед Мороз. Битва магов». Широкой общественной парни также известны по проектам «ComedyБаттл», ComedyClub и «Не спать!».

В «ЖиЧ» есть всё для отличного вечера: шутки, трюки, танцы, яркие декорации. Разбудите своего внутреннего ребёнка: покупайте билеты и будьте готовы к приключениям вместе с клоунами!

Каждый ребенок получит упаковку нежного маршмеллоу «Сладкий снег», а после спектакля ребят ждет новогодняя игровая программа в Многофункциональном зале и фотосессия с артистами.