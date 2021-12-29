Свердловские власти опубликовали график работы пунктов вакцинации

Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Также на прививку можно записаться на сайтах и по телефонам районных больниц. Кроме того, это можно сделать по единому номеру 122 и через сайт Госуслуг. Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

29 декабря поставить вакцину от коронавируса на Урале можно в следующих мобильных пунктах:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- Аэропорт «Кольцово» на Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт с 10:00 до 17:00

- Жилой комплекс на улице Мехренцева, 38, офис, 1 этаж с 10:00 до 17:00

- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 10:00 до 17:00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж с 10:00 до 17:00

- ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5 с 15:00 до 18:00

- ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 10:00 до 18:00

- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 с 12:00 до 18:00

- ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 10:00 до 17:00

- ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 с 10:00 до 17:00

- ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 с 12:00 до 16:00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 10:00 до 18:00

СЕРОВ

- ТЦ «Тайга» на улице Ленина, 128 с 12:00 до 16:00

- ТЦ Nebo на улице Ленина, 215 с 12:00 до 20:00

АСБЕСТ

- ТЦ Nebo на улице Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 10:00 до 18:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А с 11:00 до 18:00

- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 16:00 до 19:00

- ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 16:00 до 20:00

СЫСЕРТЬ

- Здание ЖКХ на улице Коммуны, 48 с 09:00 до 14:00

РЕЖ

- ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 10:00 до 19:00

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- Дом книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 13:00

- Администрации Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 с 14:00 до 18:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

- Каменск-Уральский политехнический колледж на улице Алюминиевая, 58, в здравпункте с 14:00 до 16:00

- ТЦ «Мегамарт» на улице Суворова, 24 с 14:00 до 17:00

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