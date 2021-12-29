Синоптики назвали день, ставший самым холодным с начала зимы в Екатеринбурге

Пока самым холодным днем в Екатеринбурге стала пятница, 24 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнюю неделю уходящего года в Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, окрепли морозы. Самая низкая температура, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, отмечена в Ивделе 25 декабря, когда столбики термометров показали -35 градусов. В Екатеринбурге самым холодным днем этой зимы пока остается 24 декабря, когда и ночью, и днем было около -19 градусов.

- В ближайшие дни погода будет зависеть от Сибирского антициклона, который вот-вот пополнится ядром, пришедшим с районов Западной Европы, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Под влиянием этой области повышенного атмосферного давления существенные осадки на Урале маловероятны. Мороз окрепнет, но обещает быть непродолжительным.

Днем, 31 декабря, по данным синоптиков, к Уралу подтянется относительное тепло, температура заметно повысится и столбики термометров покажут от -14 до -19 градусов. В новогоднюю ночь ожидается температура воздуха -10,-17 градусов, на севере Свердловской области -22 градуса.

Днем, 1 января столбики термометров покажут от -7до -12 градусов, на севере до -16 градусов. До 4 января усиления мороза не ожидается, а с 4 по 7 января станет морознее: ночью прогнозируется -15,-20 градусов, на севере -25, -30 градусов, днем -10,-15 градусов, на севере до -20 градусов.