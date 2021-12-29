На Урале рецидивиста будут судить за избиение сына-подростка

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Сосьва ранее судимого мужчину обвиняют в избиении 15-летнего сына. Дело передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Обвиняемый является отцом троих детей. 23 октября 2021 года он был дома. Пьяный глава семейства начал буянить утром. Сын проснулся от его криков. Подросток попытался сбежать из дома к соседям, чтобы вызвать от них полицию.

- В этот момент в сенях дома отец схватил сына за волосы и затащил обратно в дом. Затем кулаком нанес один удар в область живота ребенка, - говорится в сообщении прокуратуры.

Однако в этот момент у отца зазвонил телефон, и он отвлекся. Благодаря этому мальчик смог сбежать и вызвать стражей порядка.

Позже, 9 ноября вечером глава семейства хотел найти карту, на которую пришли детские пособия. Он был пьян и собирался снять деньги для покупки спиртного. Мужчина подошел к жилому дому, где были трое его детей и их друг. Рецидивист начал проявлять агрессию. Он начал громко стучать и ломать двери квартиры. Также он в грубой форме требовал их открыть. Кроме того, мужчина угрожал детям убийством.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвернутым административному наказанию за аналогичное деяние) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

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