Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 29 декабря: полицейские без корпоратива, гибель беспечного пешехода и картина маслом от Ройзмана

Новости Екатеринбурга: утро 29 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 29 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

На новогоднем корпоративе в одном из ресторанов Екатеринбурга в начале этой недели подрались два сотрудника ГИБДД – майор и лейтенант. После этого оба написали заявления друг на друга.

Начальство, узнав об этой ситуации, запретило все корпоративы в ведомстве перед Новым годом-2022. Теперь проводится проверка, а полицейские остались без праздника.

28 декабря в 18:37 49-летний водитель «Хонда Фит» сбил пешехода, который двигался по проезжей части дублера Сибирского тракта. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте ДТП. Проводится проверка.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман продолжает собирать вместе с горожанами средства для помощи мальчику по имени Марк, у которого диагностирована СМА и ему нужен самый дорогой укол в мире.

Для этого Ройзман продал картину уральского художника Дмитрия Васильева за 400 тысяч рублей. Сейчас Марку удалось собрать 70 миллионов рублей, осталось – меньше 50-ти.