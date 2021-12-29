В Екатеринбурге водитель легковушки пострадала, столкнувшись с автобусом

Легковушка превратилась в груду железа после столкновения Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге во вторник, 28 декабря в 22:25, жесткое ДТП произошло возле переулка Базовый, 10. Женщина на легковушке влетела в автобус и в столб освещения.

- По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался по переулку Базовый со стороны Сибирского тракта в сторону улицы Луганской, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на препятствие и столкновение с автобусом Yutong, двигающегося в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В заказном автобусе в момент столкновения пассажиров не было. В аварии пострадала 40-летняя водитель Hyundai Solaris. С различными травмами ее госпитализировали в ГКБ №36. Известно, что за рулем женщина ездит 12 лет.