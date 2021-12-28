Тагильских осужденных исправительной колонии в Новый год накормят жаркое и винегретом

Эти блюда выбрали сами заключенные. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле осужденных исправительной колонии №5 в Новый год накормят жаркое, борщом и винегретом. Как сообщает ГУФСИН России по Свердловской области, эти блюда были выбраны, исходя из результатов опроса заключенных.

- Принято решение приготовить в новогодние праздники традиционные блюда: «Салат винегрет», «Жаркое по-домашнему», «Борщ». Предпочтение отдано блюдам с большим содержанием овощей, - рассказали в ГУФСИН.

Напомним, что в Новый год, в краснотурьинской женской колонии № 16 повара приготовят блюда, как в ресторане. В меню будут мясные и рыбные блюда, а также салаты. Помимо этого, заключенные женщины смогут купить через стол заказов цыпленка табака, а также утку запеченную с яблоками.