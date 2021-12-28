В исправительной колонии Краснотурьинска завершен ремонт медсанчасти

Также заменены стеклянные окна на пластиковые. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В исправительной колонии №16 Краснотурьинска завершился капитальный ремонт медицинской части. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, в здании обновили полы и стены.

- В кабинетах № 7, 8 устранены трещины капитальных стен, полностью оштукатурены стены, в кабинете №4 ведутся работы по укладке кафельной плитки, - рассказали в региональном ГУФСИН.

Также заменены стеклянные окна на пластиковые. В медсанчасти работает стоматологический, процедурный кабинеты, а также здание оснащено рентгеновским аппаратом и ЭКГ.

Напомним, что уральские врачи диагностического медицинского центра «Охрана здоровья матери и ребенка» вместе с доктором больницы Краснотурьинска обследовали 65 осужденных женщин в исправительной колонии №16.