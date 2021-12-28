Евгений Ройзман продал картину из личной коллекции, чтобы помочь мальчику с СМА

Произведение искусства купили за 400 тысяч рублей. Фото: личная страница политика в Instagram

Евгений Ройзман продал картину уральского художника Дмитрия Васильева за 400 тысяч рублей, чтобы помочь мальчику со спинальной мышечной атрофией.

Как пишет бывшей мэр Екатеринбурга у себя на странице в Instagram, художник подарил ему эту картину, когда на него возбудили уголовное дело и хотели посадить за спасение Никольского храма в Быньгах.

- Дмитрий Васильев, замечательный художник, в утешение подарил мне картину. Я ее очень любил и ценил, —написал Евгений Ройзман.

Все заработанные средства были переведены в фонд помощи больного Марка. Всего было собрано 70 миллионов рублей, осталось меньше 50.

Напомним, что Евгению Ройзману понадобился час, чтобы продать картину за 1 миллион рублей. Ее администрация города подарила ему на 55-летие. И, как он сам признается, она ему очень дорога.