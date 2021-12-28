В Екатеринбурге полиция поймала угонщика автомобиля

Владелец обратился в полицию и оценил стоимость причиненного ущерба в 620 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у местного жителя угнали автомобиль. Машина была припаркована в обычном дворе в микрорайоне Вторчермет. Владелец обратился в полицию и оценил стоимость причиненного ущерба в 620 тысяч рублей. Под подозрение попал ранее судимый 33-летний мужчина, его задержали.

- По факту неправомерного завладения транспортным средством в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание по данной части статьи составляет 10 лет лишения свободы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Угнанный авто уже вернули законному владельцу. Напомним, в уральском поселке 15-летний подросток угнал у своих родителей машину, чтобы довезти своего товарища в соседний населенный пункт. Инспекторы ДПС, которые дежурили в Арти, решили остановить «Тойоту» для проверки документов.